Bonzun AB Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI-Wert von Bonzun liegt bei 37,61, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als neutral betrachtet wird. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 45 für Bonzun ergibt, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Bonzun eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv waren. Insgesamt erhält Bonzun daher eine "neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Bonzun aktuell bei 0,1 SEK verläuft, was als "schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,07 SEK lag und somit einen Abstand von -30 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,07 SEK, was zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt wird die Bonzun-Aktie daher auf Basis dieser beiden Zeiträume als "neutral" eingestuft.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse liefert interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt und somit ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Einstufung für Bonzun aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Internetkommunikation.