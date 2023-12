Bonzun AB Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Stimmung rund um das Unternehmen Bonzun hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder gab es besonders positive noch negative Themen, die auffielen. Die Diskussionen in den sozialen Medien blieben ebenfalls stabil. Aus diesem Grund bewerten wir das Stimmungsbild zu Bonzun als "Neutral".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, nutzen Investoren oft den Relative Strength-Index (RSI). Dieser beträgt bei Bonzun 52,46 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI für den Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 51,38, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Dies spiegelte sich auch am Stimmungsbarometer wider. Die Aktie von Bonzun wird daher mit einem "Neutral" bewertet.

Aus technischer Sicht zeigt die Bonzun-Aktie keine positiven Signale. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,14 SEK, während der Aktienkurs nur bei 0,068 SEK liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -51,43 Prozent und wird als "Schlecht" eingestuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 0,08 SEK unter dem aktuellen Aktienkurs und wird als "Schlecht" bewertet. Insgesamt wird Bonzun daher mit einer "Schlecht"-Bewertung eingeschätzt.