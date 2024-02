Bonvests Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Bonvests wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,77 bewertet, was 24 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 35,21. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Bonvests eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte Bonvests in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,09 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt um -1,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,24 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Bonvests liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.