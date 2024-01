Bonvests Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für Bonvests ist die Diskussion und Interaktion der Marktteilnehmer in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Bonvests diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt Bonvests insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur "Industriekonglomerate"-Branche hat Bonvests in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,09 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,34 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 5,75 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,05 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Bonvests um 8,14 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Bonvests liegt derzeit bei 77,78, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 54, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, die Stimmung präzise und frühzeitig zu erkennen. Jedoch hat sich die Stimmung für Bonvests in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Bonvests gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.