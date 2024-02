Bonvests Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Aktienanalyse von Bonvests zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 26,77 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Industriekonglomerate" (35,21) um 24 Prozent niedriger bewertet wird. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Bonvests in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche, die im Durchschnitt um -1,15 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +11,24 Prozent für Bonvests. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des "Industrie"-Sektors, die bei -5,82 Prozent lag, konnte Bonvests mit einer Überperformance von 15,92 Prozent punkten. Diese positive Entwicklung führt zu einer insgesamt guten Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die Dividende zeigt sich jedoch ein negativer Trend. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Bonvests aktuell bei 1, was eine negative Differenz von -1,51 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Industriekonglomerate" bedeutet. Aus diesem Grund erhält Bonvests in Bezug auf die Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bonvests liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60 und signalisiert eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Bonvests aufgrund der positiven Entwicklung im Aktienkurs und der fundamentalen Bewertung eine gute Gesamtbewertung, während die Dividendenpolitik und die Bewertung des RSI zu einer schlechteren Bewertung führen.