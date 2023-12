Bonvests Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Aktie von Bonvests wird aufgrund verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie mit 28,95 bewertet, was 20 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 36,37. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einschätzung aufgrund der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bonvests derzeit mit 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,04 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Bonvests-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf längerfristiger (25 Tage) Basis überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Bonvests-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,99 SGD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,11 SGD liegt 12,12 Prozent darüber, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie positiv bewertet wird.

Insgesamt erhält die Bonvests-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine positive Bewertung und wird als "Gut" eingestuft.