Bonvests Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Bonvests liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Bonvests weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 60,87, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Bonvests in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Bonvests beträgt 1,61 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert von 0,92 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Bonvests daher als "Neutral".

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird zur Analyse des Trends betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Bonvests-Aktie beträgt aktuell 1 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 1 SGD, was zu einer ähnlichen Bewertung führt. Insgesamt erhält Bonvests somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator. Bonvests weist ein KGV von 26,77 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer positiven Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Somit kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher ein "Gut".