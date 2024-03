Bonus für VW-Tarifbeschäftigte steigt - 4735 Euro für 2023

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Tarifbeschäftigten von Volkswagen bekommen für das vergangene Jahr eine höhere Bonuszahlung. In der Summe betrage die Prämie 4735 Euro, hieß es am Mittwoch in einer Sonderausgabe der Betriebsratszeitung "Mitbestimmen", die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Belegschaftsmitglieder im VW -Haustarif sollen nach den bereits überwiesenen 1819,50 Euro mit dem Mai-Gehalt weitere 2915,50 Euro erhalten.

Das ist deutlich mehr als in den vergangenen Jahren, in denen es zwischen 3630 Euro und 2692 Euro gegeben hatte. Vor der Pandemie hatten die prämienberechtigten Arbeitnehmer der westdeutschen Standorte für 2019 noch 4950 Euro bekommen.

"Wir sind jetzt wieder bei Summen angelangt, die wir vor Corona-Krise und Teilemangel hatten", sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo. "Das alles ist ohne Frage ein Grund, sich zu freuen." Anders als in den Vorjahren habe VW dieses Mal aber darauf verzichtet, den Bonus aufzustocken. Auch ohne Aufstockung liege er jedoch über dem langjährigen Mittel.

Die Höhe des Bonus "darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass 2024 und die Folgejahre für uns herausfordernd werden", sagte Personalvorstand Gunnar Kilian in einem internen Interview im Intranet, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Sie liege auch an positiven Effekten, die das Unternehmen in diesem Jahr so nicht erwarte. Am geplanten Effizienzprogramm, mit dem vor allem die Kernmarke VW die Rendite bis 2026 steigern will, halte der Konzern daher fest, fügte Kilian hinzu.

Der Tarifbonus orientiert sich im Kern an den Betriebsergebnissen der Hauptsparte VW Pkw und der Marke der leichten Nutzfahrzeuge (VWN). Es werden aber noch weitere Kriterien angelegt./fjo/DP/nas