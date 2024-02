Bonso Electronics Aktie: Das war abzusehen!

Die Bonso Electronics-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 11349,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Bonso Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,78 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -41,79 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -1 Prozent gefallen sind. Zusätzlich liegt die Aktie auch im Sektorvergleich deutlich unter dem Durchschnittswert, der für den "Informationstechnologie"-Sektor 576,06 Prozent beträgt.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI), der die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf misst. Der aktuelle RSI-Wert für Bonso Electronics beträgt 52,44, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 55 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung auf Basis der Dividendenrendite, der Aktienkursentwicklung, des Sentiments und des Relative Strength-Index für die Bonso Electronics-Aktie.