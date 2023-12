Bonso Electronics Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Bonso Electronics wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt kann daher die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft werden.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Bonso Electronics keine auffälligen Veränderungen registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird Bonso Electronics für diese Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Bonso Electronics liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat eine Dividendenrendite von 11546,48, was zu einer Differenz von -11546,48 Prozent zur Bonso Electronics-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Bonso Electronics im letzten Jahr eine Rendite von -42,78 Prozent erzielt, was 48,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -1,83 Prozent, und Bonso Electronics liegt aktuell 40,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

