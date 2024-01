Bonso Electronics Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Aktienkurs von Bonso Electronics zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie eine Rendite von -42,78 Prozent, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,12 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Bonso Electronics mit 41,66 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird der Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating zugeschrieben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bonso Electronics-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 24,31 liegt, ergibt sich eine Überverkauft-Bewertung, wodurch das Wertpapier insgesamt mit "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bonso Electronics auf 2,26 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,22 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 1,55 USD, was einen Abstand von +43,23 Prozent ergibt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" zugeschrieben.

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie von Bonso Electronics werden sowohl anhand von Analysen aus Bankhäusern als auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben eine langfristige "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Bonso Electronics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeschrieben.