Bonso Electronics Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In Bezug auf Bonso Electronics hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Bonso Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 21,05 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -63,83 Prozent für Bonso Electronics führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 12,07 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Bonso Electronics mit einer Unterperformance von 54,85 Prozent deutlich darunter.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bonso Electronics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 62,3) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bonso Electronics mit einem Wert von 8,51 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 44,92, was zu einer Unterbewertung um 81 Prozent führt. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.