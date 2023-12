Bonso Electronics Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Bonso Electronics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -4,39 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Bonso Electronics in diesem Branchenvergleich um -38,39 Prozent unterperformt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -0,04 Prozent, und Bonso Electronics lag sogar um 42,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Bonso Electronics derzeit überkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 77,08 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 20,9, was darauf hinweist, dass die Aktie hier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Bonso Electronics-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bonso Electronics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,32 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,94 USD liegt, was einer Abweichung von -16,38 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1,56 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bonso Electronics. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.