Bonny Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen des Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum bestimmt. In Bezug auf die Bonny-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 80, was darauf hinweist, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage weniger Volatilität und weist daher auf eine neutrale Einstufung für die Bonny-Aktie hin.

Weiterhin wird die charttechnische Entwicklung der Bonny-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bonny-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,43 HKD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,36 HKD liegt, was einem Unterschied von -16,28 Prozent entspricht, wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Bonny-Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsaktivität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine neutrale Einstufung für die Aktie hin. Ebenso zeigt sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung in den letzten Wochen.

Basierend auf allen Analysen ergibt sich somit insgesamt eine neutrale bis negative Bewertung für die Bonny-Aktie in Bezug auf den RSI, den gleitenden Durchschnitt und das Anleger-Sentiment.