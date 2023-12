Bonny Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Bonny-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Schlusskurs lag am letzten Handelstag bei 0,365 HKD, was einem Unterschied von -18,89 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,45 HKD) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,42 HKD liegt mit einer Abweichung von -13,1 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bonny-Aktie beträgt 82,76, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,63, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen.

Die Einschätzung basiert auch auf der Analyse sozialer Plattformen, die zeigte, dass die Kommentare neutral waren und neutrale Themen im Mittelpunkt standen. Basierend auf diesen Faktoren wird die Bonny-Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.