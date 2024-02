Bonny Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Fall von Bonny wurde der 7-Tage-RSI bewertet und liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bonny-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI25 neutral und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Bonny daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Bonny wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingeschätzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Bonny-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bonny-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 0,43 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,365 HKD liegt, was einer Abweichung von -15,12 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 0,39 HKD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -6,41 Prozent darunter. Daher wird die Bonny-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt wird die Bonny-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.