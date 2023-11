Bonjour Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

Aktienanalyse von Bonjour: Dividendenrendite und Branchenvergleich

Investoren, die derzeit in die Aktie von Bonjour investieren, können eine Dividendenrendite von 0% erwarten. Dies liegt 5,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel und bedeutet einen geringeren Ertrag. Daher fällt die Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Bonjour-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,82 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie von Bonjour um 70,36 Prozent unter dem Durchschnitt (11,54 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 4,76 Prozent, wobei Bonjour aktuell 63,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bonjour-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,08 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,052 HKD (Unterschied -35 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,05 HKD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+4 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Bonjour bei 50 liegt, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Bonjour-Aktie Bewertungen von "Schlecht", "Neutral" und "Neutral" in den verschiedenen Analysekategorien. Dies weist darauf hin, dass Investoren möglicherweise eine vorsichtige Positionierung in Bezug auf diese Aktie in Betracht ziehen sollten.