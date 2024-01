Bonjour Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Derzeit schüttet das Unternehmen Bonjour niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche im Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 5,3 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,3 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bonjour. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +1,25 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bonjour-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,08 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,081 HKD) vergleicht. Die Aktie erhält damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so beträgt dieser aktuell 0,05 HKD. Daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+62 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bonjour ergibt, und die Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte bei Bonjour keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher erhält Bonjour auch in diesem Kriterium eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt das Unternehmen daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.