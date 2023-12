Bonjour Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Der Aktienkurs von Bonjour zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der zyklischen Konsumgüter. Mit einer Rendite von -58,82 Prozent liegt Bonjour mehr als 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Bereich des Spezialität Einzelhandels verzeichnet das Unternehmen eine deutlich niedrigere Rendite von 61,51 Prozent im Vergleich zu den durchschnittlichen 2,69 Prozent in den letzten 12 Monaten. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet Bonjour im Vergleich zur Branche Spezialität Einzelhandel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,34 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,34 % liegt. Dies führt auch hier zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Bonjour liegt bei 44, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,08, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,048 HKD um -40 Prozent unter dem GD200 (0,08 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 0,05 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Bonjour daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.