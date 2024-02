Bonjour Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Bei Bonjour hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz feststellen lassen. Dies bedeutet, dass keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu beobachten waren. Daher wird das Kriterium des Sentiments als "Neutral" bewertet. Gleiches gilt für die Stärke der Diskussion, da keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator der technischen Analyse, zeigt sich, dass die Bonjour-Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft gilt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Dagegen liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 53,16 und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist die Bonjour-Aktie mit einer Rendite von -26,89 Prozent eine deutliche Unterperformance von mehr als 22 Prozent auf. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Aktie mit -10,42 Prozent um 16,47 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Bonjour neutral diskutiert, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.