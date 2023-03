Bonial startet KI-gestützte DOOH-Kampagne für kaufDA in CoWorking Spaces

Berlin (ots) -- Zweite Kooperation mit der Content-Distribution-Plattform FRAMEN- Bonial implementiert zukunftsweisende KI-Technologie in seiner deutschlandweiten WerbekampagneAm 20. März 2023 startet Bonial seine zweite nationale Digital-out-of-home-Kampagne in Zusammenarbeit mit FRAMEN. In den nächsten zwei Wochen werden deutschlandweit in CoWorking Spaces auf dort installierten Monitoren digitale Anzeigen von kaufDA präsentiert.Bonial setzt dabei auf situatives Marketing und nutzt künstliche Intelligenz (KI), um die Vorzüge der Local-Shopping-App kaufDA zu vermitteln. Auf die Frage "Warum nutzen so viele Leute die kaufDA App?" liefert die KI eine überzeugende Antwort und zeigt den Mehrwert der App für die Nutzer:1. Angebote und Rabatte2. Einfache Handhabung3. Zeitersparnis4. Nachhaltigkeit5. PersonalisierungStefanie Graser, Chief Marketing Officer bei Bonial: "Die Integration von KI-gestützter Werbung in CoWorking Spaces unterstreicht unsere Innovationsbereitschaft und Flexibilität in einem sich ständig wandelnden Markt. Als Vorreiter bei der Nutzung von KI-Technologien im Werbesektor zeigen wir das enorme Potenzial, das in der Verknüpfung von Künstlicher Intelligenz und zielgerichteter Werbung liegt. Unsere aktuelle DOOH-Kampagne greift den KI-Trend auf, um maximale Aufmerksamkeit für unsere App zu gewinnen. CoWorking Spaces bieten das perfekte Umfeld, um unsere Zielgruppe zu erreichen - digitalaffin und aufgeschlossen gegenüber modernen, ressourcenschonenden Lösungen."Pressekontakt:Bonial International GmbHPressestelleJennifer GrospitzHussitenstraße 32-33D-13355 BerlinTelefon: +49 170 3245 707Mail: jennifer.grospitz@bonial.comOriginal-Content von: Bonial International GmbH, übermittelt durch news aktuell