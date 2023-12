Bonheur Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne des RSI reicht von 0 bis 100. Für die Bonheur Asa liegt der RSI bei 13,51, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. In diesem Fall bewegt sich der RSI für die Bonheur Asa bei 38, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bonheur Asa daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Bonheur Asa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Bonheur Asa wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bonheur Asa mittlerweile auf 236,36 NOK, während die Aktie selbst einen Kurs von 220 NOK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,92 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 196,76 NOK. Somit ist die Aktie mit +11,81 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Gut". Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung der Bonheur Asa in der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.