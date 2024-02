Bonheur Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Betrachtung von Bonheur Asa ergaben sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Bonheur Asa-Aktie liegt bei 235,34 NOK, deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 206 NOK, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt mit einem letzten Schlusskurs von 224,94 NOK unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bonheur Asa auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne Ausschläge in positive oder negative Richtungen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bonheur Asa liegt bei 76,92 Punkten, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Ebenso ist der RSI25 überkauft (Wert: 77,56), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bonheur Asa eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.