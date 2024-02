Bonesupport Holding Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Bonesupport-Aktie von Anlegern positiv bewertet

In den letzten zwei Wochen wurde die Bonesupport-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung erreicht die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in der Kommunikation über Bonesupport in Social Media keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Bonesupport unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Bonesupport bei 84,88, was auf eine Überkaufung hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 60, was auf eine neutrale Betrachtung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Bonesupport-Aktie ein Durchschnitt von 145,03 SEK für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 177,5 SEK, was einem Unterschied von +22,39 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt jedoch bei 193,94 SEK, während der letzte Schlusskurs darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.