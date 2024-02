Bonesupport Holding Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse der Bonesupport-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +39 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von nur +3,35 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, während über negative Diskussionen nicht berichtet wurde. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, und in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Bonesupport.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Anleger-Sentiment zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität war in den vergangenen Monaten erhöht, und es ließ sich eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung identifizieren. Daher erhält Bonesupport in diesem Bereich eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine Ausprägung von 62,31, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtbild mit einem Rating von "Neutral" für die Bonesupport-Aktie.