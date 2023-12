Bonesupport Holding Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert wird. Der RSI für Bonesupport liegt bei 37,27, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 34,19, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Das Gesamtbild führt damit zu einem neutralen Rating für die Aktie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 125,03 SEK für die Bonesupport-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 185 SEK, was einer Abweichung von +47,96 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen positive Entwicklungen auf, wodurch auch auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Bonesupport diskutiert, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Überwiegend neutral war die Stimmung an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine Zunahme positiver Kommentare über Bonesupport in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist demnach positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die gestiegene Aufmerksamkeit und Diskussionsintensität führen ebenfalls zu einem positiven Rating für die Aktie.

Insgesamt erhält die Bonesupport-Aktie daher positive Bewertungen basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz in den sozialen Medien.