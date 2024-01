Bonesupport Holding Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Bonesupport wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40,59 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bonesupport-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 33,99 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in Bezug auf Bonesupport wird auch anhand von sozialen Plattformen bewertet. Die Kommentare und Befunde waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Somit wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Auch die Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine Rolle. In den letzten vier Wochen wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes sowie eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Bonesupport führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Bonesupport-Aktie am letzten Handelstag bei 188,2 SEK lag, was einem Unterschied von +49,26 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 126,09 SEK entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der letzte Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 161,4 SEK (+16,6 Prozent) führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für Bonesupport.

Insgesamt erhält Bonesupport daher eine "Gut"-Bewertung sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch aus charttechnischer Sicht.