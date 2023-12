Bonesupport Holding Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse der Bonesupport-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei durchschnittlich 123,05 SEK lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 183,5 SEK verzeichnet, was einer Differenz von +49,13 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (150,88 SEK) zeigt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Abweichung von +21,62 Prozent, wodurch die Aktie auch kurzfristig mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält Bonesupport für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt drei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen rund um Bonesupport diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt positiv eingeschätzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Bonesupport in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien war ebenfalls erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird daher auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung für die Aktie vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Beurteilung, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bonesupport liegt bei 19,58 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI (RSI25) zeigt hingegen weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale, wodurch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auch in Bezug auf den Relative Strength Index mit einem "Gut" bewertet.