Bonesupport Holding Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dieser Index dient als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Bonesupport-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 47, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 40,75 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bonesupport.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 157,35 SEK für die Bonesupport-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 223,4 SEK, was einem Unterschied von +41,98 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (205,36 SEK) zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,78 Prozent Abweichung) eine positive Entwicklung, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung für die Aktie vergeben wird. Insgesamt erhält Bonesupport also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Bonesupport-Aktie. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bonesupport diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusätzlich zur Stimmung in den sozialen Netzwerken wurden auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung für Bonesupport eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Bonesupport-Aktie, wobei die technische Analyse eine positive Entwicklung zeigt, während das Anleger-Sentiment und das langfristige Stimmungsbild eher neutral bis negativ ausfallen.