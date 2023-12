Bone Biologics Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Bone Biologics wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bone Biologics eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün, während an insgesamt acht Tagen neutrale Einstellungen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Mit einer Dividende von 0 % liegt Bone Biologics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,49 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bone Biologics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,92 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,3901 USD, was zu einer Bewertung "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen unterdurchschnittliche Werte, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.