Bonduelle SCA Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bonduelle Sca wurden in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert.

Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral", da sich das Anleger-Sentiment weder positiv noch negativ zeigt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bonduelle Sca-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,64 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,19 EUR weicht somit um -23,03 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 9,91 EUR, was ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und eine Abweichung von -17,36 Prozent zeigt. Auch hier wird die Bonduelle Sca-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von Bonduelle Sca wurden auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität hin untersucht und zeigen eine mittlere Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb die Aktie langfristig als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 98,88 Punkten, was darauf hinweist, dass Bonduelle Sca überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Bonduelle Sca-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.