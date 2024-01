Bonduelle SCA Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Bonduelle Sca wird in der technischen Analyse betrachtet, wobei festgestellt wurde, dass der aktuelle Kurs von 10,48 EUR -0,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -4,81 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Im Rahmen des Relative-Stärke-Index wird festgestellt, dass der RSI7 aktuell bei 84,38 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Bonduelle Sca überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt weniger starke Schwankungen und führt zu einer Einstufung von "Neutral". Insgesamt erhält das Bonduelle Sca-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat festgestellt wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass keine signifikante Veränderung stattgefunden hat, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Bonduelle Sca-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Des Weiteren lässt sich die Aktienkursentwicklung auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Bonduelle Sca in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Daher wird die Stimmung hinsichtlich Bonduelle Sca als "Schlecht" eingestuft.