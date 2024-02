Bonduelle SCA Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Anleger-Stimmung für Bonduelle Sca wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Diskussionen rund um den Wert waren überwiegend neutral, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Bonduelle Sca beträgt 27,17, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 64,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 10,8 EUR liegt, während der Kurs der Aktie bei 9,72 EUR liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 10,31 EUR, was einer Abweichung von -5,72 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" für Bonduelle Sca.