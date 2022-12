Bond Resources Aktie: Keine Angst!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bond Resources Inc. Die Aktie notiert im Handel am 03.12.2022, 06:45 Uhr, an ihrer Heimatbörse Canadian Sec mit 0.005 CAD.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bond Resources Inc entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Bond Resources Inc für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Bond Resources Inc für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Bond Resources Inc insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Bond Resources Inc wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Bond Resources Inc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bond Resources Inc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 0,02 CAD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0.005 CAD) deutlich darunter (Unterschied -75 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (0,01 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-50 Prozent), somit erhält die Bond Resources Inc-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Die Bond Resources Inc-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.