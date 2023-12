Bonava AB Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der schwedische Wohnungsbaugesellschaft Bonava schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Mit einer Differenz von 4,17 Prozentpunkten (0 % gegenüber 4,17 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Bonava in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an fünf Tagen die Diskussion von negativer Kommunikation geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der fundamentalen Analyse von Bonava ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 7,36 ist die Aktie deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter, was auf eine Unterbewertung hinweist. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 38,31 ergibt sich ein Abstand von 81 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Bonava-RSI liegt bei 34,29, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,47, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.