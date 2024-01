Bonava AB Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Aktie des Immobilienunternehmens Bonava wird von Investoren und Marktteilnehmern in den sozialen Medien neutral bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wobei es auch positive Themen gab. Negativdiskussionen waren hingegen nicht zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral aufgenommen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Bonava lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Bonava in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bonava-Aktie zeigt überverkaufte Bedingungen an, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 13 aufweist. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI, der bei 51,1 liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Bonava.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Bonava-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 13,95 SEK lag und damit 22,28 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auf der Basis des 50-Tage-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Bonava in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse eine "Neutral"-Einschätzung und ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.