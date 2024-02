Bonava AB Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Bonava A":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und zeigt an, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Bonava-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 97, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 72,86 liegt. Auch hier zeigt sich eine Überkauftheit, wodurch auch der RSI25-Wert von 72,86 zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Bonava.

Die Stimmung am Markt kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf positive und negative Kommentare zu Bonava hin untersucht und festgestellt, dass überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positiv über Bonava gesprochen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht ist die Bonava-Aktie derzeit -37,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -53,6 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für die Aktie führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Bonava mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,4 Prozent. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.