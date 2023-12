Bonava AB Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf die Aktie von Bonava war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Bonava bei 26,51 liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit mit "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 69, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der RSI als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung und der Gesprächswert rund um die Aktie von Bonava werden auch analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung im Internet ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Bonava insgesamt die Note "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bonava bei 18,58 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,95 SEK liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 15,24 SEK, was einen Abstand von -8,46 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Bonava mit "Schlecht" bewertet, basierend auf der technischen Analyse.

