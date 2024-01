Bonava AB Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Bonava A":

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Bonava war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei an fünf Tagen positive Diskussionen im Vordergrund standen. An zwei Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine auffällig positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse der Bonava-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 18,17 SEK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,45 SEK, was einem Unterschied von -25,98 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Bonava in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bonava-Aktie liegt bei 55,68, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 50 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

Somit zeigt die Gesamtbewertung für Bonava eine Mischung aus positivem Anleger-Sentiment, negativer charttechnischer Entwicklung und neutraler Beurteilung hinsichtlich des Sentiments und des RSI.