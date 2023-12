Bonasudden Holding AB Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Equitable Holdings":

Die Diskussionen über Bonasudden in den sozialen Medien liefern ein klares Signal über die Meinungen und Stimmungen bezüglich des Titels. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen deutlich gehäuft. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen über den Wert diskutiert. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend glaubt die Redaktion, dass die Aktie von Bonasudden in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Bonasudden-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage derzeit 159,91 SEK, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 140 SEK liegt (eine Abweichung von -12,45 Prozent). Daher erhält Bonasudden eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 157 SEK unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,83 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Bonasudden auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Bonasudden. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bonasudden daher für diese Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bonasudden-Aktie hat einen Wert von 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Bonasudden überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Bonasudden.

