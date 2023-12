Bonasudden Holding AB Aktie: DAS heißt noch nichts

Die neueste Analyse zeigt, dass die Stimmung und das Buzz rund um die Bonasudden-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren haben. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Bonasudden in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung herangezogen wurden. Insbesondere negative Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zur Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bonasudden-Aktie zeigt einen Wert von 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (71,74) wird jedoch ersichtlich, dass Bonasudden hier als überkauft eingestuft wird, was zu einem abweichenden "Schlecht"-Rating führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bonasudden-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 160,59 SEK. Der letzte Schlusskurs von 142 SEK weicht somit um -11,58 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer ähnlichen Abweichung und damit zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher für die Bonasudden-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien, ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem RSI und ein weiteres "Schlecht"-Rating basierend auf der technischen Analyse.