Bonasudden Holding AB Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Betrachtung von Sentiment und Buzz im Internet eine wichtige Ergänzung erhalten. Bei der Analyse von Bonasudden wurden interessante Ausprägungen festgestellt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bonasudden-Aktie hat einen Wert von 25, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 52,38, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Bonasudden.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Bonasudden diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt ergibt unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bonasudden-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 156,16 SEK, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. In Summe erhält Bonasudden somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.