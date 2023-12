Bonasudden Holding AB Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. In Bezug auf die Bonasudden-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 92,31, was auf eine negative Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 81,82 und führt zu einer ebenso schlechten Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse der Bonasudden-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 161,5 SEK verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 144 SEK, was einem Abstand von -10,84 Prozent entspricht und eine "Schlecht"-Einstufung rechtfertigt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein negativer Trend, da dieser aktuell bei 162,52 SEK liegt und somit eine Differenz von -11,4 Prozent aufweist. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume fällt daher ebenfalls negativ aus.

Die Anleger-Stimmung gegenüber Bonasudden war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren mehrheitlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung, und die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass Bonasudden nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.