Bonal Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Bonal-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,16 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,67 USD liegt, was eine Abweichung von -42,24 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,87 USD) liegt über dem aktuellen Kurs (-22,99 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Bonal derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (11546.49%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Bonal-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bonal liegt bei 49,06, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,45, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral"-Niveau.