Bonal Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz auf dem Markt zeigt, dass die Stimmung der Anleger gegenüber der Bonal-Aktie im letzten Monat neutral geblieben ist. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird die Bonal-Aktie mit einem neutralen Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Bonal-Aktie im Vergleich zur Branche für Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 742,55 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Ertrags.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Bonal liegt bei 95,89 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Ebenso ist der RSI25 mit einem Wert von 95,89 überkauft und führt zu einer schlechten Bewertung des Wertpapiers.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Bonal-Aktie derzeit -39,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Ebenso befindet sich die Aktie mit -48,36 Prozent Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage in einer schlechten Position.

Insgesamt wird die Bonal-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht als schlecht eingestuft.