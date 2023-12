BonTerra Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Aktienkurs von Bonterra hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26 Prozent erzielt, was 14,53 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,47 Prozent, aber Bonterra liegt aktuell 14,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Bonterra 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz, also die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung, zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,185 CAD mit -26 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,19 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Bonterra-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.