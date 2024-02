BonTerra Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, dass die Bonterra-Aktie mit einem Wert von 55 als neutral betrachtet wird. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt die Rendite der Bonterra-Aktie bei -46,58 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Metalle und Bergbau-Branche liegt die Rendite von Bonterra mit 23,87 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Das Stimmungsbild in Bezug auf Bonterra hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo negative Themen überwiegen und die Diskussion über das Unternehmen abnimmt. Insgesamt erhält Bonterra in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schneidet Bonterra ebenfalls schlecht ab, da sie im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau keine Dividende ausschüttet.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Indikatoren, dass Bonterra derzeit in verschiedenen Bereichen schlecht abschneidet.