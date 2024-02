BonTerra Aktie: So könnte es weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bonterra beträgt derzeit 2,73, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 337 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Bonterra bei 0,22 CAD, während die Aktie selbst bei 0,205 CAD notiert. Dies führt zu einer Distanz von -6,82 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 0,2 CAD, was einem Abstand von +2,5 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Bonterra in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Bonterra bei -46,58 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -22,15 Prozent, wobei Bonterra mit 24,42 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.