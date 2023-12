BonTerra Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken neutral. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An neun Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen Bonterra. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse ergab der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Bonterra-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,25 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,19 CAD) eine Abweichung von -24 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,19 CAD, so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (0 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Bonterra wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Bonterra mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau". Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment darstellt.