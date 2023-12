BonTerra Aktie: Kann das wirklich sein?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Kürzlich war auch die Aktie von Bonterra Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden sowohl positive als auch negative Meinungen geäußert. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Bonterra diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Bonterra mit 0,185 CAD derzeit um -2,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung hingegen als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -26 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Bonterra mit einer Rendite von -26 Prozent mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -10,52 Prozent, wobei Bonterra mit 15,48 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt bei Bonterra bei 50, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.